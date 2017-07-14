Гершкович: в РФС поспешили с отменой налога на иностранных тренеров

Президент Ассоциации футбольных тренеров России Михаил Гершкович прокомментировал тренерские перестановки в клубах РФПЛ и ФНЛ и высказал мнение, что Российский футбольный союз поторопился с отменой налога на зарубежных специалистов.
С 2013 по 2015 год клубы РФПЛ, приглашающие на пост главного тренера иностранцев, облагались налогом в размере пяти млн рублей.
«Я недоволен тем, что в РФПЛ вновь вернулись Миодраг Божович и Леонид Кучук. Эти люди уже работали в чемпионате России, но ничего существенного здесь не добились. Тем не менее наши клубы второго эшелона по-прежнему делают ставку на них, а не на сильных российских тренеров, которые уже долго сидят без работы. Я говорю об Андрее Кобелеве, Сергее Ташуеве, Андрее Канчельскисе… Многие наши тренеры, например Сергей Павлов и Александр Бородюк, уезжают работать в СНГ, так как здесь они никому не интересны. Они могли бы решать футбольные задачи, но для многих клубов это не основной фактор.
Мне кажется, что в РФС поспешили с отменой налога на иностранных тренеров. Объясню, почему. Если «Зенит» приглашает иностранного качественного тренера, зарплата которого измеряется в миллионах евро, то пять миллионов рублей для них — несущественная сумма. Этот налог их не остановил бы, так как они берут состоявшегося специалиста для решения конкретных задач. Однако этот налог ставил определённый барьер для менее состоятельных клубов, приглашающих тренеров, которые ничего собой не представляют. Когда был налог, количество иностранных тренеров резко сократилось. А сейчас даже клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) привлекают к работе иностранцев», — цитируют Гершковича «Известия».