Ари: очень люблю завоёвывать трофеи, дополнительно настраиваться мне не нужно

Нападающий «Локомотива» Ари поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 14 июля, начало игры — в 21:30 мск
«В первую очередь есть особый настрой на сам Суперкубок — это матч за трофей, а их я очень люблю завоёвывать, и дополнительно настраиваться на такие игры мне не нужно. Но, если быть откровенным, мне приятно забивать «Спартаку». Я знаю, что довольно часто отличаюсь против моей бывшей команды. Надеюсь, что смогу помочь «Локомотиву» и в этот раз и мы завоюем Суперкубок России.
Я провёл несколько замечательных сезонов в «Спартаке», и болельщики команды всегда тепло меня поддерживали. Буду рад снова встретить их", — цитируют форварда «Известия».