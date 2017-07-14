Полузащитник «Аякса» Нури, вероятно, никогда не сможет говорить и ходить

Брат полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури Абдеррахим рассказал о состоянии футболиста, который потерял сознание в товарищеском матче с «Вердером» и был введён в состояние искусственной комы.
«Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Вероятно, когда Нури проснётся, он не сможет говорить, ходить, есть самостоятельно, даже, вероятно, не узнает никого. Но мы не теряем надежды.
Вера учит нас принимать неизбежное, но мы молимся за его выздоровление. Мы действительно верим, что эта жизнь здесь является временной и вечной в дальнейшем. Но мы хотим снова увидеть его», — цитирует Нури-старшего AD.
У игрока «Аякса» Нури диагностировано необратимое повреждение мозга