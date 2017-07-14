Губернатор Хабаровского края лично проверил готовность арены в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт лично проверил готовность стадиона имени Ленина к старту сезона в Премьер-Лиге. Шпорт провёл встречу с игроками «СКА-Хабаровск» перед началом сезона.
Ранее комитет по сертификации стадионов Российского футбольного союза присвоил домашнему стадиону «СКА-Хабаровск» статус «Первая категория с замечаниями».
16 июля в первом туре Премьер-Лиги хабаровская команда на своём поле сыграет с «Зенитом». Начало встречи — в 11:00 по московскому времени.
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РФС присвоил домашней арене «СКА-Хабаровск» статус «Первая категория»