«Лестер» требует у «Ромы» € 55 млн за Мареза

«Лестер» выдвинул условия «Роме» по возможному переходу полузащитника Рияда Мареза. Как сообщает Leggo, «лисы» готовы расстаться с алжирским футболистом только за € 55 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что итальянцы готовы заплатить £ 30 млн и надеются сбить цену.
Римляне видят в алжирце потенциальную замену Мохамеду Салаху, перешедшему в «Ливерпуль». В минувшем сезоне Марез провёл в АПЛ 36 матчей, забив 6 голов и отдав 3 результативные передачи.
Сам футболист ранее признался, что хотел бы сменить команду в межсезонье.
«Рома» рассчитывает приобрести Мареза на замену Салаху