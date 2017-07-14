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Тьягу Мендеш вошёл в тренерский штаб «Атлетико»

14 июля 2017, пятница. 10:53. Футбол

Португалец Тьягу Мендеш, который в мае этого года объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона, вошёл в тренерский штаб мадридского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Атлетико». Источник отмечает, что Мендеш начал подготовку к сезону-2017/18 уже в качестве помощника Диего Симеоне.

36-летний Тьягу Мендеш перешёл в «Атлетико» в январе 2010 года из «Ювентуса» на правах аренды, а по окончании сезона «матрасники» подписали с португальцем полноценный контракт. За семь лет в «Атлетико» Мендеш принял участие в 228 официальных матчах, забил 19 голов и отдал 14 результативных передач.

Фото с тренировки также можно посмотреть в «Твиттере».

Тьягу Мендеш объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона
Источник: Официальный сайт ФК "Атлетико" (Мадрид) Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Тьягу Мендеш Фото
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