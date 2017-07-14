Бердыев: назначение в «Спартак» не состоялось по моей вине

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением о чемпионстве «Спартака», а также рассказал, почему не состоялось его назначение на тренерский мостик красно-белых.
«Во-первых, это сбалансированный состав. Во-вторых, «Спартак» никогда не играл с таким «остервенением». Многие матчи они буквально вырывали в концовках, что ранее не было свойственно команде. Здесь надо отдать должное Массимо Каррере, который сумел это привить. А тактикой в современном футболе никого уже не удивишь, решают только детали. В случае «Спартака» решающую роль сыграл идеальный симбиоз руководства «Спартака» и тренера. Каррера почувствовал поддержку, а это очень важно для любого специалиста.
Что касается несостоявшегося перехода в «Спартак», переговоры были, и они носили серьёзный характер. Скажу прямо, со стороны «Спартака» всё было на высоком уровне, переход не состоялся по моей вине. Были определённые детали, в подробности которых вдаваться не буду», — цитирует Бердыева «Реальное время».