Бердыев: Полоз и Ерохин хотели перейти именно в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, что полузащитник Александр Ерохин и нападающий Дмитрий Полоз, которые 28 июня подписали контракты с «Зенитом», хотели перейти в казанский клуб. Также Бердыев прокомментировал возможное подписание договора с форвардом «Ростова» Сердаром Азмуном.
«Наваса, скорее всего, не будет. Он покинул сборы из-за состояния здоровья отца и вообще может завершить карьеру. А что касается Азмуна, то, думаю, в ближайшие дни мы подпишем контракт, и он будет с нами.
Что касается Ерохина и Полоза, ребята хотели перейти именно в казанский клуб. Но финансовые возможности «Рубина» не позволили нам конкурировать с «Зенитом». Это связано в том числе с соблюдением правил фэйр-плей", — цитирует Бердыева «Реальное время».