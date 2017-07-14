Лопырёва выбрала самого крутого и модного игрока в «Спартаке» и «Локомотиве»

Посол чемпионата мира—2018 Виктория Лопырёва в интервью «Чемпионату» назвала самых крутых, симпатичных, модных и харизматичных игроков «Спартака» и «Локомотива». Игра пройдёт сегодня, 14 июля, на стадионе «Локомотив» в Черкизово. Начало — в 21:30 мск.
«Спартак»
Самый крутой: Роман Зобнин
Самый симпатичный: Александр Самедов
Самый модный: Луис Адриано
Самый харизматичный: Георгий Джикия
«Локомотив»
Самый крутой: Ари
Самый симпатичный: Ведран Чорлука
Самый модный: Дмитрий Тарасов
Самый харизматичный: Виталий Денисов
Полностью интервью с Викторией Лопырёвой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.