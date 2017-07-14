Агент: «Кубань» не закрыла долг перед Армашом, там сидят замороженные люди

Футбольный агент Николай Пырнэу, представляющий интересы защитника сборной Молдавии Игоря Армаша, рассказал, как идут дела с переходом футболиста в «Анжи», а также прокомментировал ситуацию с долгами в «Кубани».
«По Армашу идёт обсуждение контракта. Есть понимание, что всё будет нормально. Через пару дней, думаю, подпишем соглашение с «Анжи».
«Кубань» до сих пор не закрыла долг перед Игорем. Не знаю, что они собираются делать. У них срок до 15 июля. Если завтра ничего не произойдёт, то в понедельник будем подавать заявление в CAS. В «Кубани» сидят замороженные люди. Они либо ум потеряли, либо его не было давно. Там не с кем разговаривать. Пытаешься дозвониться до руководства, а они не отвечают. Унижаться перед ними – себя не уважать. Уверен, что мы решим этот вопрос. Мы обратимся в CAS, те спросят у РФС, почему они выдали лицензию «Кубани». Насколько я знаю, краснодарский клуб клятвенно обещал погасить долги до 15 июля.
Планирую ли работать с другими футболистами «Кубани»? Сомневаюсь, что с таким руководством это возможно», — сказал Пырнэу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.