«Вест Хэм» больше не заинтересован в покупке Жиру

«Вест Хэм Юнайтед», который, по сообщениям СМИ, был готов приобрести нападающего «Арсенала» Оливье Жиру за £ 20 млн (€ 22,5 млн), больше не заинтересован во французском футболисте. Об этом сообщает Sky Sports.
Ранее появилась информация, что «Вест Хэм» готовится к тому, чтобы предложить Жиру контракт на четыре года с зарплатой £ 100 тыс. (€ 113 тыс.) в неделю, а переговоры между представителями 30-летнего футболиста и руководством лондонской команды уже состоялись.
В минувшем сезоне француз принял участие в 40 официальных матчах, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.
«Вест Хэм» готов заплатить «Арсеналу» £ 20 млн за Жиру