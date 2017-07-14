ЦСКА в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с греческим клубом АЕК

Сегодня в Ньоне проходит жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. С этого раунда в борьбу за трофей вступает московский ЦСКА.
По итогам жеребьёвки стало известно, что подопечные Виктора Гончаренко в борьбе за выход в следующий раунд турнира будут противостоять греческому клубу АЕК.
Первый матч пройдёт 25/26 июля в Греции, ответный — 1/2 августа на поле ЦСКА. Победившая команда выйдет в раунд плей-офф квалификации. 10 победителей этого раунда присоединятся к 22 клубам, получившим прямые путёвки в основной этап.