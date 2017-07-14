Результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начиная с третьего отборочного раунда вводится Путь представителей лиг, где сыграют серебряные призеры стран, занимающих в рейтинге места с седьмого по 15-е, а также третья команда из ассоциации, которая расположилась на шестой строчке (Франция). Пять команд с наиболее высокими коэффициентами в рейтинге УЕФА становятся сеяными.
По Пути чемпионов проследуют 17 победителей второго отборочного раунда (ответные матчи пройдут 18 и 19 июля) и чемпионы трех ведущих ассоциаций, не получивших прямые путевки в групповой этап (Чехия, Греция, Румыния).
Результаты жеребьёвки
Путь чемпионов
«Славия» Прага — БАТЭ/«Алашкерт»
«Спартак» Юрмала/«Астана» — «Мариехамн»/«Легия»
«Зриньски»/«Марибор» — «Хабнарфьордюр»/«Викингур» Г
«Жилина»/«Копенгаген» — «Мальмё»/«Вардар»
«Линфилд»/«Селтик» — «Дандолк»/«Русенборг»
«Хапоэль» Б-Ш/«Гонвед» — «Жальгирис»/«Лудогорец»
«Вииторул» — АПОЭЛ/«Дюделанж»
«Хайбернианс»/«Зальцбург» — «Риека»/ТНС
«Карабах»/«Самтредиа» — «Шериф»/«Кукеси»
«Партизан»/«Будучность» — «Олимпиакос»
Путь представителей лиг
«Стяуа» — «Виктория» (Пльзень)
«Ницца» — «Аякс»
«Динамо» (Киев) — «Янг Бойз»
АЕК (Афины) — ЦСКА
«Брюгге» — «Истанбул Башакшехир»
Первые матчи пройдут 25/26 июля, ответные — 1/2 августа