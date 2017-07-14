Первый канал покажет матч за Суперкубок России в YouTube в формате 360 градусов

Первый канал покажет матч за Суперкубок России между столичными «Спартаком» и «Локомотивом» в прямой трансляции на канале в YouTube в формате 360 градусов. Игра состоится сегодня в Москве на стадионе «Локомотив» и начнётся в 21:30 по московскому времени.
Во время игры можно поворачивать свой смартфон в пространстве или использовать навигационные стрелки на компьютере. Таким образом, можно видеть то, что происходит на стадионе, с любого ракурса. Трансляция матча пройдёт в разрешении 4К, а при необходимости можно изменить качество на HD в настройках плеера.
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