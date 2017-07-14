«Зенит» в 3-м раунде ЛЕ сыграет с сильнейшим в паре «Тренчин» — «Бней-Йегуда»

Сегодня, 14 июля, в Ньоне проходит жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги Европы. С этого раунда в борьбу за трофей вступает «Зенит».
По итогам жеребьёвки стало известно, что подопечные Роберто Манчини в борьбе за выход в следующий раунд турнира будут противостоять сильнейшему в паре «Тренчин» (Словакия) — «Бней-Йегуда» (Израиль).
Первый матч пройдёт 27 июля, ответный — 3 августа. Победившая команда выйдет в раунд плей-офф квалификации. Впоследствии победители этого раунда присоединятся к клубам, получившим прямые путёвки в основной этап Лиги Европы.