Бабаев: АЕК возглавляет очень именитый специалист, это серьёзный соперник

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которого «армейцы» попали на греческий АЕК.
«В Лиге чемпионов к любому сопернику нужно относиться максимально серьёзно. Мы хорошо помним, как тяжело проходили отборочные раунды с чешской «Спартой», затем со «Спортингом». Это говорит о том, что не стоит ориентироваться не очень статусное название клуба. К тому же АЕК возглавляет очень именитый специалист – Мануэль Хименес, что только подтверждает серьёзность соперника… Хименес в своё время возглавлял «Севилью», и весьма успешно.
Каждый соперник мечтает добиться результата. Нам предстоит непростая игра. Традиционно с греками и киприотами наши клубы играют не очень удачно, особенно в последнее время. Одноимённый АЕК с Кипра потрепал нервы болельщикам. Так что надо готовиться к серьёзному противостоянию. Надеюсь, что футболисты осознают важность этого матча. Цель – выйти в раунд плей-офф и поэтапно решать задачи», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.