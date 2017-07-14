Экс-защитник «Динамо» Дьяков перешёл в «Сивасспор»

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков перешёл в «Сивасспор». Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, россиянин подписал контракт сроком на два года. 28-летний футболист перешёл в новый клуб в статусе свободного агента.
13 июня «Динамо» объявило о расторжении контракта с центральным защитником по соглашению сторон. Дьяков пришёл в столичный клуб летом 2015 года, после чего сыграл за бело-голубых 23 официальных матча, забил 3 гола.
Также Дьяков защищал цвета «Локомотива», «Ростова», «Томи» и других команд.
«Динамо» объявило о расторжении контракта с Дьяковым