«Хоффенхайм» объявил о переходе Гнабри из «Баварии» на правах аренды

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри перешёл в «Хоффенхайм». Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев. 22-летний футболист будет выступать в новом клубе на правах аренды. Контракт рассчитан до 30 июня 2018 года.
«Это было желание Гнабри. Он хотел уйти в аренду, чтобы получать больше игровой практики. Через год Серж вернётся в «Баварию», — сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
Отметим, что Серж Гнабри перешёл в «Баварию» 1 июля 2017 года из «Вердера», подписав» контракт на три года.
Гнабри перешёл из «Вердера» в «Баварию»