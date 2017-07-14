Пейчинович: больше всего «Локомотиву» нужно опасаться Промеса

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович выделил в составе «Спартака» полузащитника Квинси Промеса. Матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится сегодня, 14 июля. Начало — в 21:30 мск.
«Мы хорошо знаем соперника, поэтому понимаем, что ожидать от предстоящего матча. В наших с ними играх в прошлом сезоне было забито не так много голов, поэтому думаю, что голов не будет много и сегодня. Мы готовы к игре, и теперь нужно доказать это на поле. Наша команда на всякий случай готовилась и к серии пенальти.
Игра пройдёт на нашем стадионе, и это для нас много значит. Надеюсь, будет много наших болельщиков, это создаст отличную атмосферу.
У «Спартака» хорошая команда. Больше всего нужно опасаться Промеса, но у них есть и такие игроки, как Зе Луиш, Самедов, Глушаков. Каждый из этих игроков может создать опасность у чужих ворот", — сказал Пейчинович в интервью TV N1 Beograd.