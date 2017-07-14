«Барселона» официально объявила о возвращении Деулофеу

«Барселона» на официальном сайте объявила о возвращении в команду нападающего «Эвертона» Херарда Деулофеу. Каталонский клуб воспользовался опцией обратного выкупа прав на форварда.
Контракт 23-летнего футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до июня 2019 года. Ранее сообщалось, что «Барселона» имела право выкупа трансферного листа испанского игрока до 30 июня за € 12 млн.
Деулофеу является воспитанником «Барселоны», из которой в 2015 году он перешёл в «Эвертон». Вторую половину минувшего сезона футболист провёл на правах аренды в «Милане». Форвард сыграл 17 матчей в Серии А, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
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