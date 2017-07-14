Луис Адриано: основными соперниками «Спартака» будут «Зенит», ЦСКА и «Локомотив»

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в интервью бразильским СМИ поделился ожиданиями от нового сезона.
«Новый сезон РФПЛ будет сложнее предыдущего. Нашими основными соперниками считаю „Зенит“, ЦСКА и „Локомотив“. У нас собрался хороший состав, но при этом не помешало бы усиление, чтобы лучше выступить в Лиге чемпионов. „Спартаку“ предстоит играть каждые три дня, поэтому команде нужно больше качественных игроков», — сказал Луис Адриано.
Сегодня, 14 июля, «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.