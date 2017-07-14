Жулиано: основными соперниками «Зенита» считаю ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано в интервью бразильским СМИ поделился ожиданиями от нового сезона РФПЛ.
«Нашими основными соперниками в новом сезоне РФПЛ считаю ЦСКА, „Спартак“ и „Краснодар“. У ЦСКА очень сильная команда, которая всегда считается одним из претендентов на чемпионство. То же могу сказать о „Спартаке“, ставшем чемпионом в прошлом сезоне. Что касается „Краснодара“, то у них очень техничная команда. Да, в прошлом сезоне „Краснодар“ не добился высоких результатов, но эта команда знает, как усложнить жизнь конкурентам.
В «Зените» сейчас новый главный тренер — Роберто Манчини. С его приходом у нас немного изменилась философия и методы работы", — сказал Жулиано.