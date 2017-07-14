Из-за выхода на поле Малуда Французской Гвиане грозит техническое поражение

Дисциплинарный комитет КОНКАКАФ признал нарушение регламента со стороны команды Французской Гвианы, которая выпустила на поле в матче Золотого кубка КОНКАКАФ против сборной Гондураса полузащитника Флорана Малуда, сообщает Интернет-портал Goal.
КОНКАКАФ запретила участвовать уроженцу Кайенны в матчах за гвианскую команду, так как в его активе уже есть 80 игр в составе сборной Франции.
Таким образом, из-за участия Малуда в прошедшей игре Французской Гвиане грозит штраф и техническое поражение со счётом 0:3. Гвианцы могут подать жалобу на это решение, так как не являются членом ФИФА. КОНКАКАФ же делает ссылку на регламент ФИФА, который запрещает игрокам выступать за две сборные.