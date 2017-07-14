«Рубин» объявил о продлении контракта с Кузьминым

«Рубин» продлил контракт с защитником Олегом Кузьминым. Футболист выступает за казанскую команду с августа 2010 года. Всего на счету 36-летнего защитника 191 матч и 6 голов за «Рубин».
«Рад, что остаюсь в «Рубине». Постараюсь оправдать доверие и буду делать всё возможное, как и всегда делал, чтобы «Рубин» боролся за самые высокие места. Перед тем как продлить контракт, был разговор с Курбаном Бекиевичем. Он сказал, что мы, опытные футболисты, которые в команде не первый год, должны помочь создать тот коллектив, тот кулак, который поможет решать поставленные задачи. Все мысли сейчас только о том, чтобы «Рубин» как можно лучше провёл этот сезон», — цитирует Кузьмина пресс-служба клуба.