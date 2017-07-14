Сестра Кьеллини – о переходе Бонуччи в «Милан»: деньги всегда выигрывают

Сестра защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини Сильвия на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировала решение Леонардо Бонуччи перейти в «Милан». Футболист уже прибыл в офис россонери, и сделка должна быть оформлена в ближайшее время.
«Все хотели, чтобы он был капитаном. Они все хотели, чтобы Бонуччи стал новым символом бьянконери, но деньги всегда выигрывают», — говорится в сообщении.
Леонардо Бонуччи играл в «Ювентусе» с 2010 года. Ожидается, что 30-летний футболист подпишет пятилетний контракт с россонери.
Защитник «Ювентуса» Бонуччи прибыл в офис «Милана»