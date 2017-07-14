Хашиг: у «Краснодара» нет никаких предложений по Смолову

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал сообщения СМИ о возможном уходе нападающего Фёдора Смолова. Ранее сообщалось, что футболист отказался перейти в «Зенит» и может оказаться в «Спартаке».
«Негоже комментировать слухи, которые отправляют куда-то нашего футболиста. Особенно мне нравятся журналисты, которые всё время хотят отправить наших сильнейших футболистов из России за рубеж. Почему мы должны думать о том, чтобы наш чемпионат был слабее? Тогда, наверное, Сергей Николаевич должен был построить хороший стадион за границей. Так что это вообще неприемлемо. Фёдор Смолов наш футболист. У него есть опция, за которую он может теоретически уйти, но у нас никаких предложений нет, поэтому все эти разговоры — это всё инсинуации со стороны», — сказал Хашиг.