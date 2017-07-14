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Мамаев на следующей неделе вернётся в общую группу «Краснодара»

14 июля 2017, пятница. 16:43. Футбол

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, что полузащитник Павел Мамаев, который восстанавливается после травмы, на следующей неделе вернётся в общую группу.

«На наш взгляд, сборы мы провели хорошо. Были хорошие условия, мы провели спарринги с сильными соперниками. Немножко нас потревожили травмы, но будем надеяться, что некоторые футболисты восстановятся уже к следующей игре. Мамаев на следующей неделе выходит в общей группе, Смолову понадобится побольше времени. В целом оцениваем состояние команды как хорошее, но всё покажут официальные игры», — рассказал Шалимов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар Игорь Шалимов Павел Мамаев Травмы — футбол
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14 июля 2017, пятница
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