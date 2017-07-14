В кассах стадиона в день матча за Суперкубок билеты реализовываться не будут

Сегодня, 14 июля, в кассах стадиона «Локомотива» билеты на матч за Суперкубок России продавать не будут. Сегодня трофей разыграют столичные «Спартак» и «Локомотив». Начало игры — в 21:30 мск.
«Уважаемые болельщики! Российская футбольная Премьер-Лига информирует, что все билеты на матч за Суперкубок России, реализуемые официальным билетным оператором РФПЛ, проданы.
В кассах стадиона «Локомотив» в день матча билеты реализовываться не будут. Напомним, что вход на территорию стадиона «Локомотив» будет открыт в 18:30, а пройти на трибуны можно будет за два часа до начала матча», — говорится на официальном сайте РФПЛ.