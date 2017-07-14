Шишкин — о матче с Португалией: по крайней мере Бубнов мне пятёрку поставил

Защитник «Краснодара» и сборной России Роман Шишкин не зацикливается из-за того, что был одним из самых критикуемых игроков национальной команды на Кубке конфедераций. Шишкин считает, что в целом с задачей справился.
«Я не зацикливался на теме того, что был одним из самых критикуемых игроков сборной на Кубке конфедераций. Тренер решил немного поменять стиль игры и сыграть в два опорных полузащитника. Я считаю, что в целом с задачей справлялся, просто в мачте с Португалией мы пропустили гол, надо было отыгрываться, и тренер решил меня поменять и выпустить более атакующего футболиста. По крайней мере Бубнов за тот тайм мне поставил пятёрку», — рассказал Шишкин