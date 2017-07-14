Белорусский полузащитник Павел Нехайчик на правах свободного агента подписал соглашение с клубом «Динамо-Брест».
Контракт с 28-летним хавбеком рассчитан на 1,5 года, сообщает официальный сайт белорусского клуба.
Нехайчик начинал карьеру в БАТЭ, за который в общей сложности отыграл шесть сезонов. В России футболист выступал за московское «Динамо», «Томь» и «Оренбург», который был его последним клубом.
В составе «Оренбурга» полузащитник в прошлом сезоне провёл 16 матчей в российской Премьер-Лиге и забил 4 мяча.
Бывший полузащитник «Оренбурга» Нехайчик перешёл в «Динамо-Брест»
Фото: https://www.dynamo-brest.by
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