«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника «Тоттенхэма» Уолкера

Защитник сборной Англии и «Тоттенхэм Хотстпур» Кайл Уолкер продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Об этом сообщил официальный сайт новой команды 27-летнего футболиста.
Уолкер подписал контракт, который будет рассчитан на пять лет. Защитник будет выступать под вторым номером.
«Очень рад подписанию контракта с «Манчестер Сити». Не могу дождаться начала работы в новой команде. Главный тренер клуба Хосеп Гвардиола является одним из самых уважаемых наставников в мире. Чувствую, что он может мне помочь выйти на новый уровень», — сказал Уолкер.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит £ 50 млн (около € 56,6 млн). Если эта информация о сумме трансфера соответствует действительности, то «Манчестер Сити» повторил рекорд «ПСЖ», который в 2014 году за £ 50 млн приобрёл у «Челси» Давида Луиса. Тогда бразилец стал самым дорогим защитником в мире.
В сезоне-2016/17 Уолкер провёл в АПЛ 33 матча и отметился 5 голевыми передачами.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Манчестер Сити».