«Рубин» договорился с «Ростовом» о переходе Азмуна

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун продолжит карьеру в «Рубине». Клубы достигли договорённости о переходе 22-летнего иранского футболиста, сообщает официальный сайт ростовской команды.
«ФК «Ростов» благодарит Сердара за важнейшие голы в РФПЛ и еврокубках. Желаем футболисту успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Азмун прошёл медицинское обследование в «Рубине» и принял участие в товарищеском матче за новую команду Курбана Бердыева. Иранский форвард прежде принадлежал «Рубину», а с февраля 2015 года выступал за «Ростов» на правах аренды. Летом 2016-го он подписал соглашение с ростовчанами на два года. «Рубин» не согласился с трансфером игрока в «Ростов», подав жалобу в ФИФА. В январе 2017-го ФИФА отклонила требования казанцев, однако те подали апелляцию.
В минувшем сезоне Азмун провёл 27 матчей в РФПЛ, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.