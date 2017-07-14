Алмейда: ЦСКА — серьёзный соперник. Такую команду тяжело пройти

Экс-нападающий «Кубани» и «Анжи» Угу Алмейда, играющий в настоящее время за греческий АЕК из города Афины, поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с московским ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Нам достался серьёзный соперник, который регулярно становился чемпионом в России. Такую команду тяжело пройти. Я не знаю, кто фаворит. Просто для нас будут сложные игры. Знаю, что встретятся две достойные команды.
АЕК любит держать мяч и навязывать игру. Хотя я знаю, что ЦСКА оставляет мало простора для атак. У москвичей опытные футболисты. Вратарь и защитники уже давно играют вместе.
Я бы, конечно, предпочёл, чтобы первая встреча состоялась в Москве. Но ничего страшного, будем зарабатывать преимущество дома. Понятно, что ЦСКА на своём поле очень силён», — сказал Алмейда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.