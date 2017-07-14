Азмун: очень рад вернуться в «Рубин», буду делать всё, чтобы помочь команде

Нападающий Сердар Азмун, перешедший из «Ростова» в «Рубин», прокомментировал возвращение в казанский клуб. Форвард, который играл в «Рубине» с 2012 по 2016 год, в новом сезоне будет выступать под номером 33.
«Очень рад вернуться в «Рубин», где я начинал свою карьеру. Именно благодаря «Рубину» я стал узнаваем и меня стали приглашать в сборную. Со своей стороны буду делать всё, чтобы помочь команде. Уверен, что мы все вместе — с партнёрами, с руководством — будем делать всё для развития клуба», – цитирует Азмуна официальный сайт «Рубина».
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» «Рубина».
«Рубин» договорился с «Ростовом» о переходе Азмуна