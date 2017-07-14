Хашиг: не бросаться деньгами при трансферах — кредо «Краснодара»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг на пресс-конференции, посвящённой началу сезона, рассказал о трансферных планах краснодарского клуба.
«Наш клуб всегда стремился в трансферах не бросаться деньгами, это наше кредо. Мы думаем над приобретением футболиста в линию атаки. И тогда у нас будет полный комплект. Но сумасшедших громких приобретений не будет. Мы пытаемся подбирать футболистов под игру, которую мы проповедуем», — сказал Хашиг.
В прошлом сезоне РФПЛ «Краснодар» занял четвёртое место.