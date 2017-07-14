Мутко: чемпионат будет особенным, ожидаю от него серьёзной конкуренции

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился ожиданиями от стартующего розыгрыша российской Премьер-Лиги сезона-2017/18.
«Стартующий чемпионат будет особенным. Ожидаю от него серьёзной конкуренции. «Спартак» – чемпион, готовится. «Зенит» сегодня обновился, новый тренер серьёзный, выглядит как грозная сила. «Рубин»… Я завтра планирую посетить базу клуба, пообщаться, если будет такая возможность, с Курбаном Бекиевичем (Бердыевым. — Прим. „Чемпионата“). Он за год сделал такую команду в Ростове.
ЦСКА – это стабильный клуб на протяжении десятилетий. У них хороший современный молодой тренер, молодые и опытные футболисты: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, есть Головин, это очень интересная команда. «Краснодар» в серьёзной конкурентной обойме. «Локомотив»… Сегодня матч на Суперкубок, там есть тренер Юрий Павлович Сёмин.
Плюс «Ахмат», «Амкар», Пермь, «Анжи», которые всегда были серьёзными клубами, «Уфа», у которой очень хороший тренер Семак.
«Ростов» я особо хочу отметить, в клубе очень большие изменения, и я хочу, чтобы они сохранились в хорошем боевом настрое. Потому что у них новый тренер Кучук, но у него ушли практически девять игроков основного состава. Есть проблемы экономического характера. Но «Ростову» надо встать на твёрдые ноги, создать экономическую основу. Социальная основа у них есть в лице болельщиков. Мы там введём в этом году новый стадион к чемпионату мира, с опережением графика. Хотим туда привезти футбольную сборную, просто с благодарностью болельщикам, мы увидели их потенциал в болении.
Новички очень интересные, тот же „СКА-Хабаровск“ — что от него ожидать? Там сейчас героическими усилиями сделали газон, освещение…
Будем смотреть на него (на стартующий чемпионат. — Прим. «Чемпионата») через призму национальной сборной, чтобы игроки сборной стали лидерами в своих клубах, чтобы кто-то засверкал и открылся по-новому", — заявил глава РФС, слова которого приводит интернет-издание «Спорт Бизнес Online».
Напомним, что сезон-2017/18 РФПЛ откроется 15 июля матчем «Урал» — «Ростов». Начало — в 15:00 мск.