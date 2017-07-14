Форму игроков в манчестерском дерби, которое пройдёт в США, украсит пчела

Рабочая пчела украсит футболки игроков «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче, который состоится 20 июля в Хьюстоне.
Знаменитый символ города украсит комплекты футболок обеих команд в знак памяти пострадавших в теракте, произошедшем в Манчестере в мае этого года.
По завершении матча, который станет первой встречей двух клубов после теракта и первым манчестерским дерби за пределами Великобритании, оба комплекта футболок, которые были на игроках во время игры, будут разыграны на аукционе для фанатов.
Все полученные от аукциона деньги будут направлены в фонд помощи жертвам теракта «Мы любим Манчестер».
Рабочая пчела была символом промышленного наследия Манчестера и его жителей со времён королевы Виктории и стала частью герба города в 1842 году.
Форму игроков в манчестерском дерби в США украсит пчела