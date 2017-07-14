Вернблум: АЕК — хорошая команда, в Греции всегда играть непросто

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал итоги жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Соперником «армейцев» на этой стадии турнира будет греческий клуб АЕК.
«Насколько я знаю, АЕК — хорошая команда, один из моих футбольных друзей в своё время выступал за неё. В Греции всегда играть непросто, но мы с нетерпением ждём предстоящих матчей. Лучший ли это выбор для ЦСКА? Посмотрим. Если вдруг проиграем, он автоматически превратится в худший (улыбается). Но мы будем настроены очень решительно и выложимся на все сто», — заявил Вернблум в интервью клубной пресс-службе.
Алмейда: ЦСКА — серьёзный соперник. Такую команду тяжело пройти