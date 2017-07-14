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Евсеев: кто забьёт гол в матче «Спартак» — «Локомотив», тот и выиграет

14 июля 2017, пятница. 18:40. Футбол

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от противостояния между этими командами в сегодняшнем матче Суперкубка России. Встреча начнётся в 21:30 мск.

«Обе команды будут играть в тот футбол, который принёс им результат в прошлом сезоне: «Спартаку» — звание чемпиона России, а «Локомотиву» — Кубок страны. Наставник „железнодорожников“ Юрий Сёмин говорит, что есть проблемы с кадрами в обороне, поэтому предположу, что красно-белые будут больше атаковать, а соперник — отвечать контратаками.

Надеюсь, что Безбородова не будет видно на поле. Для судьи это лучшая характеристика его работы. На мой взгляд, фаворита в матче нет. Мне кажется, что много моментов не будет, а судьбу встречи решит один забитый мяч. Кто его забьёт, тот и выиграет. Никого поддерживать сегодня не буду. Я буду смотреть футбол и наслаждаться им», — сказал Евсеев в интервью RT.

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Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив ФК Спартак Вадим Евсеев
Новости. Футбол
14 июля 2017, пятница
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