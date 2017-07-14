Миланов: АЕК будет цепляться за свой шанс, но ЦСКА сделает всё, чтобы победить

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов поделился мнением о противостоянии с греческим клубом АЕК в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«В борьбе за попадание в групповой этап Лиги чемпионов любой матч может сложиться очень тяжело.
АЕК завоевал право попробовать свои силы в главном клубном турнире Европы в борьбе с другими командами чемпионата Греции и будет цепляться за свой шанс. Знаю, что команду тренирует испанский наставник Маноло Хименес, хорошо известный в Европе.
Для нас это противостояние будет очень важным, мы знаем свои задачи и сделаем всё, чтобы победить!» — поведал Миланов в интервью клубной пресс-службе.