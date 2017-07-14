Шатов: как я прочитал, не важно, какая форма, главное, что под ней

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился мнением о новой форме, в которой петербургская команда будет выступать в сезоне-2017/18.
«Цвета «Зенита». Хорошая, лёгкая, удобная форма. Самое важное, что в нашей форме из года в год сохраняются традиции «Зенита» и Питера. Это очень приятно. Я думаю, что эта форма принесёт нам удачу. Как я прочитал, не важно, какая форма, главное, что под ней. Главное, чтобы мы бились за «Зенит», за город и за клуб», — сказал Шатов в эфире «Зенит-ТВ».
12 июля главный тренер «Спартака» Массимо Карреро, когда его спросили, как он относится к отсутствию белой полоски на новой форме красно-белых, заявил, что «главное — не то, что на футболке, а что под ней».
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