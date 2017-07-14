Пуйоль принёс извинения Ф. Невиллу за жёсткую игру

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль извинился перед экс-защитником «Манчестер Юнайтед» Филом Невиллом за жёсткую игру.
Эпизод произошёл в матче сборных Испании и Англии в рамках выставочного турнира Star Sixes. Пуйоль ударил Невилла шипами по колену.
После матча Невилл в интервью Sky Sports пошутил: «Это худший отбор, который я когда-либо видел на поле. Надеюсь, УЕФА, ФИФА и FA увидят это».
Позже Пуйоль в «Твиттере» принёс Невиллу извинения. «Прости, мужик. Надеюсь, твоё колено в порядке. Я не хотел этого делать!» — написал испанец.
Данный эпизод можно посмотреть в YouTube.