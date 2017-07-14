Основатель Fort Group: в дерби «Тосно» с «Зенитом» проигравших быть не может

Максим Левченко, основатель и один из владельцев компании Fort Group, спонсирующей «Тосно», поделился ожиданиями от дебютного сезона команды в РФПЛ, а также рассказал о ситуации со стадионом и спонсорами.
«Что касается того, как клуб в итоге оказался на «Петровском», то РФПЛ не лицензировала стадион в Новгороде, а команда обязана играть в регионе, который представляет. Иных пригодных полян, кроме «Петровского» и «Крестовского», в нашем славном крае нет. На «Петровском» мы оказались в первую очередь благодаря выходу «Тосно» в Премьер-Лигу. Для игр в «вышке» нужно большее количество мест на трибунах, нужен аэропорт в городе, куда могли бы прилетать команды и болельщики из других городов. Поэтому мы обратились к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, который включился в решение вопроса. Руководство города и «Зенит» пошли областным навстречу. С одной стороны, играть на «Петровском» для нас большая честь, с другой – дорогое удовольствие. Ведь матч в Новгороде обходился бы нам в десять раз дешевле. Как минимум. Но это тот случай, когда выбирать не приходится.
Задачи команды на дебютный сезон в Премьер-Лиге? Как говорится, напьёмся – разберёмся. А если серьёзно, хорошо бы удержаться в классе. Многое покажут первые туры. До конца трансферного окна будут точечные усиления в обороне. Главное, что костяк команды сохранился, а с приходом новых игроков он должен стать значительно сильнее. Нашли ли мы партнёров для сезона в элите? Мы ждём помощи, не буду отрицать. Есть те, кто готов реально помогать. Даже в кризис. Но есть и лишь обещающие помочь. В кризис, не в кризис – у них всегда находится удобная отговорка. А ложка-то дорога к обеду!
Если говорить о том, как выстраиваются отношения с «Зенитом», то мы областные, в город только наездами… Кто наша аудитория и для кого «Тосно» будет играть на «Петровском»? Петербург, областные, новгородцы, весь Северо-Запад, включая Псков, Карелию. Мы – команда, представляющая целый регион. Постараемся завоевать симпатии игрой у всех, без оглядки на прописку. Чего ждать от матча 30 июня с «Зенитом» — первого в истории чемпионатов страны ингерманландского дерби? Ждать, конечно, победы. Ни Петербург, ни Ленинградская область, ни Великий Новгород со Псковом и Карелией точно в этот день не проиграют. Кто бы в итоге ни победил 30 июля. В Ингерманландском дерби проигравших по определению быть не может! Приходите на футбол. Всё только начинается!» — цитирует Левченко «Фонтанка».