А. Кержаков: если тренер не видит меня футболистом, то как я буду цепляться?

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который был назначен на должность координатора юношеских команд системы петербургского клуба, в эфире программы «Все на футбол» заявил, что понимал: у него будет мало шансов продолжить карьеру в родной команде в качестве игрока.
«От меня-то, в принципе, ничего не зависело. Есть главный тренер и руководство клуба. Если главный тренер не видит меня футболистом, то как я буду цепляться? Я реалист. И в прошлом сезоне проводил мало минут.
Прекрасно понимал, что придёт новый тренер с именем, новое руководство. То есть примерно представлял, что всё так и произойдёт», — отметил 34-летний Кержаков.