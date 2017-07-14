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А. Кержаков: если тренер не видит меня футболистом, то как я буду цепляться?

14 июля 2017, пятница. 19:46. Футбол

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который был назначен на должность координатора юношеских команд системы петербургского клуба, в эфире программы «Все на футбол» заявил, что понимал: у него будет мало шансов продолжить карьеру в родной команде в качестве игрока.

«От меня-то, в принципе, ничего не зависело. Есть главный тренер и руководство клуба. Если главный тренер не видит меня футболистом, то как я буду цепляться? Я реалист. И в прошлом сезоне проводил мало минут.

Прекрасно понимал, что придёт новый тренер с именем, новое руководство. То есть примерно представлял, что всё так и произойдёт», — отметил 34-летний Кержаков.

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Над ним стебались, но он всё равно остался непревзойдённым. Карьеру завершил лучший бомбардир в истории сборной России и «Зенита».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Александр Кержаков
Новости. Футбол
14 июля 2017, пятница
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