Павлюченко: удачи «Локо», но мне кажется, что Суперкубок выиграет «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко, который ныне защищает цвета московского «Арарата», поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с участием его двух бывших команд.
«У меня и в «Локомотиве» много друзей, но я с детства болел за «Спартак», мечтал там играть. Наверное, сегодня я буду болеть за красно-белых. Пожелаю удачи и «Локомотиву», но мне кажется, что сегодня должен выиграть «Спартак». Поставлю на счёт 2:0 в пользу спартаковцев», — сказал Павлюченко в эфире программы «8-16».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив». Начало встречи — в 21:30 мск.