Бутенко: истерика Талалаева — попытка найти виновного в поражении в лице арбитра

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал слова главного тренера «Тамбова» Андрея Талалаева, который раскритиковал работу арбитра Евгения Турбина после матча с «Оренбургом» (1:2) в первом туре ФНЛ.
«Конечно, хорошо, что Талалаев нашёл в себе силы извиниться. Думаю, надо было извиняться не только перед Будогосским, но и в первую очередь перед бригадой Турбина. Он назвал клоунадой их судейство. Эта истерика — попытка найти виновного в поражении в лице арбитра.
Почитал слова Талалаева и сначала думаю: неужели такой опытный арбитр допустил столько ошибок? Посмотрел эпизоды и был крайне удивлён. Талалаев говорит, что Дорожкина сбили, но ничего даже не дали, а у него связки полетели. В том эпизоде, в котором он якобы выходил один на один, впереди был защитник. Там можно было Дорожкину давать жёлтую карточку. Когда тот упал, рядом никого в районе пяти метров не было.
Талалаев также говорит, что судьи даже не свистнули, когда против его игрока пошли прямой ногой. Во-первых, тот футболист не попал ногой. Но судья правильно остановил игру и наказал виновного жёлтой карточкой. О пенальти уже даже не говорю», — сказал Бутенко в программе «Свисток».