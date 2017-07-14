Бутенко: планируем, что Мешков присоединится к основным судьям РФПЛ в августе

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко рассказал, когда к работе на матчах российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 приступит арбитр Виталий Мешков, который в данный момент восстанавливается от травмы.
«Арбитр Мешков, который не сдал норматив по физподготовке, пропустит начало чемпионата. Сейчас он залечивает травму, именно она не позволила аттестоваться вовремя. Планируем, что Мешков присоединится к основным судьям РФПЛ в августе», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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