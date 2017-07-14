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Фанаты «Спартака» оскорбили игроков «Локомотива», прибывших на поезде

14 июля 2017, пятница. 20:13. Футбол

Футболисты «Локомотива» добирались на матч Суперкубка России со «Спартаком» на стадион «Локомотив» на поезде Московского центрального кольца.

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров, фанаты «Спартака» оскорбили футболистов «Локомотива», прибывших на матч на поезде.

Болельщики красно-белых, вышедшие из задних вагонов поезда, прокричали игрокам и тренерам «Локомотива»: «Проститутки из Черкизово!».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи — в 21:30 мск.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив ФК Спартак Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
14 июля 2017, пятница
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