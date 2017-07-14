Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов АЕК обыграл команду Петржелы в товарищеской игре

Греческий клуб АЕК из города Афины в рамках подготовки к новому сезону провёл товарищескую встречу с чешским «Баником», который возглавляет Властимил Петржела, известный по работе в «Зените» с 2003 по 2006 год.
Матч завершился победой греков со счётом 3:1. В составе АЕК отличились Лопеш, Петрос Манталос и Угу Алмейда, а за «Баник» гол забил Якуб Сасинка.
В минувшем сезоне АЕК занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Греции и завоевал право участвовать в Лиге чемпионов через плей-офф турнира. «Баник» финишировал на втором месте во втором дивизионе чемпионата Чехии прошлого сезона и получил путёвку в высшую лигу.
По итогам жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов АЕК стал соперником московского ЦСКА. Первый матч пройдёт 25/26 июля в Греции, ответный — 1/2 августа на поле «армейцев». Победившая команда выйдет в раунд плей-офф квалификации. 10 победителей этого раунда присоединятся к 22 клубам, получившим прямые путёвки в основной этап.