«Спартак» определился со стартовым составом на матч за Суперкубок России

Стал известен стартовый состав «Спартака» на сегодняшний матч за Суперкубок России с «Локомотивом».
Новичок красно-белых сербский защитник Марко Петкович начнёт встречу на скамейке запасных.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Кутепов, Тигиев, Щербаков, Петкович, Ананидзе, Самсонов, Леонтьев, Бакаев, Мельгарехо, Давыдов, Нимели.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи в 21:30 мск.